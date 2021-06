Köln (ots) - TVNOW feiert die bunte Liebe und die Streamenden sind begeistert. Aufgrund des großen Erfolgs der ersten Folgen "Princess Charming" steht fest: 2022 geht es weiter! Die zweite Staffel der lesbischen Dating-Show wurde bereits bei der Produktionsfirma Seapoint Productions in Auftrag gegeben. Schon jetzt können sich alle Singles, die bei "Princess Charming" ihre große Liebe finden wollen, unter diesem Link bewerben: tvnow.de/casting (https://www.tvnow.de/specials/casting)Seit dem heutigen Dienstag, 22. Juni, ist außerdem Folge 5 der Dating-Show hier (https://www.tvnow.de/shows/princess-charming-19168) auf TVNOW zu sehen. Dann steht das erste Übernachtungsdate an und Lou verbringt eine romantische Nacht mit Princess Irina - Frühstück, Küsse und Zärtlichkeiten inklusive. Im Gruppendate begeben sich Bine, Lou, Miri und Kati mit der Princess auf hohe See und düsen mit Jet Skis über das Meer. In der Happy Hour wollen die Singles in Form eines Maskenballs allen Menschen Mut machen, ihre auferlegten "Masken" fallen zu lassen, und sich zu trauen, sie selbst zu sein. Auch ein freiwilliger Ausstieg steht bevor...Im Pride Month Juni erwartet die TVNOW-Nutzer:innen darüber hinaus auch noch ein besonderes Goodie: Ab heute können sie neben den ersten beiden Folgen von "Princess Charming" auch die erste Staffel "Prince Charming" mit Nicolas Puschmann für eine Woche im FREE-Bereich streamen.Eine neue Folge der weltweit ersten "Princess Charming" ist immer wöchentlich und dienstags auf TVNOW abrufbar - insgesamt gibt es neun Folgen und eine Wiedersehensshow. Die lesbische Dating-Show wird später auch im Free-TV bei VOX ausgestrahlt. Der offizielle Instagram-Account (https://www.instagram.com/princecharming.official/) zur Show bietet außerdem einen exklusiven Einblick in die Show."Princess Charming" ist ein Spin-off des ViacomCBS International Studios Distribution-eigenen Gay-Dating-Reality-Formats "Finding Prince Charming", das in Deutschland in diesem Jahr bereits in die dritte Staffel geht.Mehr Informationen zur Sendung, den Singles und weitere Bilder finden Sie hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/Princess-Charming-00004/) in der Pressemappe in unserem Media Hub.Über TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 50.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandKommunikationJovan Evermannjovan.evermann@mediengruppe-rtl.deTelefon: 0221-456 74234Janine Steinjanine.stein@mediengruppe-rtl.deTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:Marie Gühmannmarie-theres.guehmann@mediengruppe-rtl.deTelefon: 0221-456 74270Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4948889