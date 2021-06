Hebelprodukte verzeichnen erneut überdurchschnittliche ZuwächseDas Investitionsvolumen am deutschen Zertifikatemarkt setzte sein Wachstum im April fort. Gegenüber dem Vormonat lag die Ausweitung bei 737,2 Mio. Euro und entsprach einer relativen Steigerung um 1,1 Prozent. Der überdurchschnittliche Aufwärtstrend bei Hebelprodukten hielt hierbei an. So zeigte das Segment gegenüber dem Vormonat ein 9,9-prozentiges ...

Den vollständigen Artikel lesen ...