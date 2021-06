Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Mikron hat die neue Handelswoche gleich mit guten Nachrichten begonnen. Der Maschinenbauer rechnet mit einer deutlich stärkeren Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2021. im selben Zeitraum 2020 hatte es noch zahlreiche Probleme gegeben. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.