DGAP-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Hapag-Lloyd baut Flotte aus: Bestellung weiterer sechs Großcontainerschiffe von 23.500+ TEU



22.06.2021 / 12:57

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, 22. Juni 2021 Hapag-Lloyd baut Flotte aus: Bestellung weiterer sechs Großcontainerschiffe von 23.500+ TEU - Schiffe werden mit Flüssigerdgas (LNG) Dual Fuel angetrieben - Lieferbeginn in 2024 - Grüne Finanzierung basierend auf Green Loan Principles der Loan Market Association Hapag-Lloyd hat die koreanische Werft Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering damit beauftragt, sechs über 23.500 TEU große Schiffe zu bauen. Bereits Ende 2020 hatte die Containerlinienreederei eine Bestellung von sechs Schiffen derselben Größe in Auftrag gegeben. Insgesamt wird die Flotte also um zwölf 23.500+ TEU Schiffe erweitert. Ausgestattet werden die Großcontainerschiffe mit einem hochmodernen Hochdruck-Dual-Fuel-Motor, der extrem kraftstoffeffizient sein wird. Der Motor wird mit LNG betrieben, verfügt aber alternativ über ausreichend Tankkapazität, um auch mit konventionellem Treibstoff zu fahren. Hapag-Lloyd setzt auf Flüssigerdgas als mittelfristige Lösung - es senkt die CO2-Emissionen um etwa 15 bis 25 Prozent und Schwefeldioxide und Partikel um mehr als 90 Prozent. Fossiles LNG ist derzeit der am besten geeignete Brennstoff auf dem Weg zur Emissionsfreiheit. Mittelfristig ist das Ziel, die Schiffe mit synthetisch erzeugtem Methangas (SNG) klimaneutral zu betreiben. Finanziert wurden die sechs weiteren Schiffe über einen syndizierten Green Loan in Höhe von bis zu 852 Millionen US-Dollar bei einer Laufzeit von 12 Jahren ab Ablieferung. Die Transaktion wurde nach den Green Loan Principles der Loan Market Association (LMA) abgeschlossen, was zugleich von unabhängiger Seite durch eine Secondary Party Opinion des DNV bestätigt wurde. Der Kredit ist durch die Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) gedeckt und das kreditgebende Konsortium besteht aus 10 Banken.



"Mit den diesen Neubestellungen wollen wir einen weiteren Schritt gehen, unsere Flotte zu modernisieren - sowohl bezüglich der Schiffsgröße, als auch in puncto Nachhaltigkeit", sagt Rolf Habben Jansen, CEO von Hapag-Lloyd. "Zugleich möchten wir dadurch der anhaltend hohen Nachfrage nachkommen und unsere Stückkosten senken." Die Schiffe werden im Rahmen der THE Alliance auf den Europa-Fernost-Routen eingesetzt und werden somit die Wettbewerbsfähigkeit von Hapag-Lloyd in diesem Fahrtgebiet deutlich erhöhen.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 241 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 1,7 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Das Unternehmen ist mit circa 13.300 Mitarbeitern an Standorten in 131 Ländern in 395 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von rund 2,8 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 121 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Hapag-Lloyd gehört in den Fahrtgebieten Transatlantik, Mittlerer Osten, Lateinamerika sowie Intra-Amerika zu den führenden Anbietern.



Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen. Kontakt:

Heiko Hoffmann

Senior Director Investor Relations



Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-2896

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 172 875-2126 Kontakt:Heiko HoffmannSenior Director Investor RelationsHapag-Lloyd AGBallindamm 2520095 HamburgTelefon +49 40 3001-2896Fax +49 40 3001-72896Mobil +49 172 875-2126

22.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de