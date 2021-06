Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net-Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Im Laufe der Monate hätten die europäischen Märkte weiter angezogen (STOXX 600 +2,1% im Mai und +12% YTD). Dies sei zwar in einem von einer gewissen Volatilität geprägten Umfeld und trotz der Befürchtungen einer nachhaltigen Inflation (Rohstoffpreise, Komponenten- und Arbeitskräftemangel, starker Anstieg der Frachtpreise) erfolgt, was ein gewisses Risiko in Bezug auf eine Straffung der Geldpolitik aufkommen lasse. ...

