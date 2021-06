Die zum chinesischen SAIC-Konzern gehörende Marke MG Motor hat die Markteinführung ihres vollelektrischen SUV Marvel R Electric in Europa angekündigt. Das im März vorgestellte Modell kann bereits vorbestellt werden, in die europäischen MG Brand Stores kommen die SUVs in diesem Herbst. Die Listenpreise liegen zwischen 40.000 und 50.000 Euro, teilt das Unternehmen mit. Die Fahrzeuge gibt es in den Versionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...