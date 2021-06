Hong Kong (ots/PRNewswire) - PureVPN führt eine neue regionale Domain ein, um durch lokalisierte Inhalte eine bessere Verbindung zum deutschsprachigen Publikum herzustellen.Die Lokalisierung ist für Unternehmen mit globaler Präsenz von entscheidender Bedeutung. Sie ermöglicht Marken, ein Publikum mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund besser zu verstehen und mit ihm zu kommunizieren. PureVPN ist sich ebenfalls der Bedeutung der Lokalisierung bewusst und hat somit eine deutsche TLD (www.purevpn.de) eingeführt, um den Anforderungen an die digitale Sicherheit und den Datenschutz des deutschsprachigen Publikums auf personalisierte Weise gerecht zu werden.PureVPN verzeichnete in den letzten Jahren ein erstaunliches Verkehrswachstum aus dem deutschsprachigen Raum. Dies hat den führenden VPN-Anbieter dazu veranlasst, eine deutsche Domain einzurichten, die der deutschen Nutzerbasis ein persönlicheres und lokalisiertes Erlebnis bietet. Darüber hinaus kann PureVPN 65% der Muttersprachler bedienen (https://insights.csa-research.com/reportaction/305013126/Marketing), die lieber online nach Lösungen in ihrer Muttersprache suchen, und 40% derjenigen, die keine Produkte von Plattformen kaufen, die keine Inhalte in ihrer Muttersprache anbieten.Durch die Lokalisierung kann die deutsche Nutzerbasis von PureVPN Inhalte konsumieren, bei denen komplexe Technologien wie ein VPN in einer Sprache diskutiert werden, die sie verstehen. Außerdem können Benutzer die Website besser navigieren und die gesuchten Informationen, Funktionen, Tools und Ressourcen schneller finden.PureVPN hat die Lokalisierung auch auf die mobilen Apps ausgeweitet. Benutzer, die ein VPN für Android (https://www.purevpn.de/download/android-vpn)-Geräte verwenden, können die Standardsprache (Englisch) ihrer App auf Deutsch oder Französisch umstellen, um eine lokalisierte mobile Benutzererfahrung in ihren bevorzugten Sprachen zu erhalten.PureVPN ist ein führender und vertrauenswürdiger VPN-Anbieter. Er wurde bereits von deutschen Top-Publikationen wie Chip.de und Bild.de erwähnt. PureVPN bietet bis zu 10 gleichzeitige Verbindungen, Zugriff auf Inhalte auf einer Vielzahl von Streaming-Diensten sowie ein riesiges VPN-Server (https://www.purevpn.de/vpn-server) netzwerk mit mehr als 6.500 Servern an über 180 Standorten weltweit. Darüber hinaus ist PureVPN ein mehrfach zertifizierter No-Log-VPN-Anbieter (https://www.purevpn.de/no-log-vpn), der von führenden Wirtschaftsprüfungsunternehmen wie Altius IT und KPMG geprüft und genehmigt wird.Pressekontakt:Amir Ali Viraniamir@purevpn.com0085281254857Original-Content von: PureVPN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156705/4948972