München, Bayern (ots) -- Die junge Experimentalphysikerin wird für ihre Forschung auf dem Gebiet der Quantenoptik ausgezeichnet- Der Preis ist mit einer Million Euro dotiert- Die Auszeichnung wird von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung an herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben, die eine Erstprofessur innehabenMünchen, Bayern (ots) - Der diesjährige Alfried-Krupp-Förderpreis geht an die junge LMU-Wissenschaftlerin Monika Aidelsburger. Die Professorin für Experimentalphysik wird für ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Quantenphysik ausgezeichnet. Der Preis ist mit einer Million Euro dotiert und wird von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung an herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben, die eine Erstprofessur innehaben.Der Schwerpunkt der Forschung von Monika Aidelsburger liegt auf der Quantensimulation und der experimentellen Untersuchung ultrakalter Quantengase in optischen Gittern. Die Stiftung würdigt mit ihrer Entscheidung, die Forschungsarbeit von Frau Aidelsburger. Der Preis wurde insbesondere für die Entwicklung einer innovativen Methode verliehen, um neue Quantenphänomene im Labor mit ultrakalten Atomen zu simulieren. Dadurch können Forscher neue Einblicke in die exotischen Eigenschaften topologischer Materie gewinnen und direkt fundamentale Konzepte untersuchen, die bisher als rein theoretische, nicht direkt beobachtbare Phänomene galten. "Ich fühle mich sehr geehrt, diesen außergewöhnlichen Preis zu erhalten", sagt Monika Aidelsburger. "Es freut mich insbesondere, dass unser Forschungsgebiet breites Interesse weckt und auch außerhalb unseres Forschungsbereiches auf Anerkennung stößt."Monika Aidelsburger studierte Physik und wurde 2015 mit "summa cum laude" an der LMU promoviert. Sie war Postdoktorandin an der LMU und am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching sowie am Collége de France in Paris. Sie leitet mehrere Forschungsgruppen am Lehrstuhl von Immanuel Bloch an der LMU. Seit 2019 hat sie dort eine Professur für Experimentalphysik.Die Pressemitteilung der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung: https://ots.de/p4jmnOEin Porträt von Professorin Monika Aidelsburger finden Sie hier: https://ots.de/prJKx3Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/4948970