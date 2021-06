FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BASF angesichts des verschobenen Wintershall-Dea-Börsengangs von 81 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Durch die Verschiebung auf eine Zeit nach 2021 entfalle ein kurzfristig wichtiger positiver Kurstreiber, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allgemein erwartet er aber, dass sich der starke Erholungstrend in der Chemiebranche im zweiten Quartal 2021 fortsetzen wird./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2021 / 11:35 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2021 / 11:52 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BASF111

