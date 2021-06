FRANKFURT (dpa-AFX) - UBS -Verwaltungsratschef Axel Weber dringt auf Fortschritte bei der Vereinheitlichung der Finanzmärkte in Europa. "Paneuropäische Banken müssen anders reguliert werden. Sie brauchen einen EU-weiten Rechtsrahmen, nicht diesen Flickenteppich aus national unterschiedlichen Regulierungen", betonte Weber am Dienstag bei einer digitalen Bankenkonferenz der "Börsen-Zeitung". Er hoffe nach dem positiven Beitrag der Geldhäuser in der Corona-Krise auf mutige Schritte. Das sei auch wichtig, damit die Banken in Europa mit der US-Konkurrenz Schritt halten könnten.

Es sei durchaus sinnvoll, die unterschiedlichen nationalen Systeme in Europa weiter zu integrieren, sagte Weber, der bis Ende April 2011 Präsident der Deutschen Bundesbank war. Darüber könnte es aber nach seiner Vorstellung ein EU-Recht für übergeordnet tätige Banken geben, "ein europäisches Dach, für diejenigen, die schnell dahin wollen". Es müsse "eine Freizügigkeit für Finanzdienstleistungen" für alle Bürger Europas geben, sagte der Chefaufseher der Schweizer Großbank./ben/DP/jha