- Scott, heute ist nicht der beste Tag, um ein Interview mit einer Goldaktie zu führen, denn Gold verliert heute 80US$. Hast du eine persönliche Einschätzung zum Goldpreis? - Kommen wir gleich zu eurem Chart. Ihr hattet letztes Jahr eine Performance von rund 1000% (vom Tief zum Hoch). War das nur der Goldpreis oder hattet ihr auch gute News, die diese Performance unterstützten? - Bevor wir zum Ausblick kommen, wollen wir erst über die Projekte im Allgemeinen sprechen. Wo liegen die Projekte und wie schauen die derzeit aus? - Die Aktionärsstruktur sieht extrem stark aus. Erik Sprott hält 26% und das Management hat 38%, was extrem ungewöhnlich für einen Explorer ist? - Die PEA von beiden Projekten schauen sehr gut aus. Was plant ihr jetzt auf diesen Projekten in den nächsten 3 bis 6 Monaten? - Könnt ihr das ganze Jahr auf den Projekten arbeiten? - Wie viele Meter wollt ihr bohren und wie tief bohrt ihr generell? - Habt ihr auch geophysische Untersuchungen gemacht? - Wie hoch ist der durchschnittliche Goldgehalt bei euren Projekten und gibt es Beiprodukte? - Was ist das langfristige Ziel des Unternehmens? Selber in Produktion bringen oder die Projekte weiterentwickeln bis jemand die Projekte übernimmt? - Kommen wir zum Projekt Lang Valley - was plant ihr hier? - Sozusagen ist euer Programm für die nächsten 18 Monate ausgelegt und ist so angelegt, dass daraus eine Machbarkeitsstudie rauskommen soll? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 17. Juni 2021 aufgezeichnet. Das Interview ist ein Startinterview, dass heißt ich kenne das Unternehmen nicht und es wurde auch nicht vorselektiert. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob ich das Unternehmen interessant finde und ob ich die Aktien des Unternehmens kaufen werde oder nicht. In der Regel wird die Aktie in einer der nächsten regulären Ausgaben des SmallCap-Investors besprochen und hier gebe ich dann auch meine Investmententscheidung bekannt. Zum Zeitpunkt des Interviews besitze ich keine Aktien des Unternehmens. Wir haben für dieses Interview keine Vergütung erhalten. Kurs auf Ihr Joachim Brunner