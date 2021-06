(shareribs.com) Chicago 22.06.2021 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade haben zuletzt eine deutliche Abwärtsbewegung gezeigt. Das Wetter, der festere US-Dollar und eine schwächere Nachfrage belasten. Am Montag wurde eine Reihe von Daten zu den Agrarfutures veröffentlicht, die starke Korrektur der Notierungen aufrecht erhalten.Eingeleitet wurde die Korrektur vom besseren Anbauwetter. Hinzu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...