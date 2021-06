Eine erneute Verschiebung der Atomverhandlungen und die damit ausbleibenden iranischen Rohöllieferungen stützten zuletzt die Ölpreise. Die weiterhin stark steigende Nachfrage am Weltmarkt könnte schon in den nächsten Monaten das Angebot an Rohöl übersteigen. Die Preisrallye an den Ölbörsen geht weiter. Auch im Inland zeigen sich die Heizölpreise etwas teurer. Im Vergleich zum Vortag zahlen Verbraucher ...

