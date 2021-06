Die jüngsten Projektionen der "International Lead and Zinc Study Group" zum internationalen Zinkmarkt zeigen einen sehr deutlichen Rückgang des Angebotsüberschusses von Zink in den ersten 4 Monaten des Jahres. Vor diesem Hintergrund erscheint der Preisanstieg von Zink seit Herbst vergangenen Jahres nicht überzogen. Damit wäre ein auch ein Abbau der Lagerbestände möglich, was in der derzeitigen Preisentwicklung bislang nur unzureichend reflektiert sein dürfte.Schaut man auf die Entwicklung des Zinkmarktes seit der Finanzkrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...