Nach einem starken Handelsstart in die Woche gönnt sich der DAX am Dienstag scheinbar vorerst eine Verschnaufpause. Der deutsche Leitindex notiert zum Mittag rund 0,4% leichter bei knapp 15.550 Punkten. Mit Spannung erwartet wird die für den Abend geplante Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BASF (WKN BASF11) Erneut äußerst rege gehandelt werden heute die Papiere des Ludwigshafener Chemie-Konzerns BASF. Für die Aktie geht es am Vormittag rund 0,6% ...

