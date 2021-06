Brugg (ots) - Heute Dienstag, 22. Juni 2021, veröffentlicht das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat auf seiner Website den Strahlenschutzbericht 2020. Der Bericht zeigt auf, dass es 2020 in den Schweizer Kernanlagen zu keinem Vorkommnis gekommen ist, welches deren Personal oder die Bevölkerung einer unzulässigen Strahlungsexposition ausgesetzt hätte. Sämtliche Grenzwerte für Personendosen, Emissionen und Immissionen wurden eingehalten. Das Berichtsjahr stand auch im Strahlenschutz unter dem Zeichen der Covid-19-Pandemie.Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI vermittelt in seinem jährlichen Strahlenschutzbericht einen Gesamtüberblick über den Strahlenschutz in seinem Aufsichtsbereich. Aufgrund der Vorgaben des Bundesrates im Rahmen der Covid-19-Pandemie wurden 2020 die Instandhaltungsarbeiten in den Kernanlagen in vielen Fällen auf die sicherheitsrelevanten und gesetzlich vorgeschriebenen Arbeiten beschränkt. Dank der konsequent umgesetzten Massnahmen kam es in den Schweizer Kernanlagen zu keinen grösseren Covid-19-Übertragungen und der Betrieb der Kernanlagen konnte plangemäss aufrechterhalten werden.Das ENSI nahm eine leichte Anpassung des Inspektionswesens vor, um die Pandemieauflagen des Bundesrats zu erfüllen: Inspektionsteams wurden verkleinert und Fachgespräche fanden virtuell statt. Die Inspektionen und Messungen in und um die Kernanlagen wurden gleichwohl in vollem Umfang durchgeführt. Das ENSI hält in seinem Strahlenschutzbericht 2020 fest, dass die Betreiber die gesetzlichen Grenzwerte für die beruflich strahlenexponierten Personen mit einer grossen Marge eingehalten haben. Auch die Abgabelimiten der Emissionen und Immissionen wurden im Berichtsjahr stets eingehalten.Detaillierte Informationen auf ensi.ch/Strahlenschutzbericht2020 (https://www.ensi.ch/de/?p=28615)Pressekontakt:Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSISektion KommunikationIndustriestrasse 195201 Brugginfo@ensi.chwww.ensi.chTel. +41 56 460 85 70http://twitter.com/#!/ENSI_CHOriginal-Content von: Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050359/100873104