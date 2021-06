Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Mais läuft gerade heiß. Carsten Stork vom Rohstoff-Investor erklärt, warum das Getreide aktuell besonders gefragt ist. Außerdem präsentiert Stork einen Langzeitvergleich zwischen Aktien und Rohstoffen und gibt eine Einschätzung, wie die Märkte sich in Zukunft entwickeln werden. Carsten Stork und Markus Hechler sind Experten für Rohstoffe aller Art. Ob Metalle wie Gold oder Lebensmittel wie Kaffee - die beiden empfehlen in ihrem Börsenbrief 14-tägig die passenden Aktien- und Devisen-Trades. Dafür nutzen die Rohstoff-Investoren einen exklusiven Algorithmus. Dieser durchsucht die weltweiten Rohstoff- sowie Devisenmärkte nach statistisch wiederkehrenden Preismustern und identifiziert Chancen für Anleger. So definieren Stork und Hechler entsprechende Ein- und Ausstiegssignale. In der Sendung zum Börsenbrief stellen die beiden Experten alle zwei Wochen dienstags die aktuellen Trends der Rohstoffbranche vor. Mehr zum Börsenbrief: https://www.boersenmedien.de/produkt/rohstoff-investor-1433.html