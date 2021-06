DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. Juni (vorläufige Fassung)

=== 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Abschluss Tag der Industrie (seit 21.6.) 09:00 DE/McKinsey & Co, PK (virtuell) zum Report "Deutschland 2030 - Kreative Erneuerung" 09:00 RU/Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK), Online-PK zur Geschäftsklima-Umfrage *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,2 zuvor: 56,6 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,0 zuvor: 59,4 *** 09:30 DE/Kabinett, Beschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2022 und des Finanzplans bis 2025, Berlin *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 52,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,6 zuvor: 64,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 zuvor: 55,2 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,0 zuvor: 63,1 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 58,8 zuvor: 57,1 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, Online-HV 10:30 DE/Bundeskartellamt, PK (virtuell) zum Tätigkeits- bericht 2019/20 sowie zum Jahresbericht 2020/21 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 62,0 zuvor: 62,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 64,0 zuvor: 65,6 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2,5 Mrd EUR 12:00 DE/Deutsche Bahn AG und Deutsche Telekom AG, PK (virtuell) mit den CEO Lutz und Höttges sowie Bundesverkehrsminister Scheuer zur geplanten Zusammenarbeit beim Mobilfunk-Empfang entlang der Bahnstrecken *** 13:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zum Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2022 und den Finanzplan bis 2025, Berlin *** 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin 13:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Bericht zu "Digitales Zentralbankgeld - eine Chance für das monetäre System" 14:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -205,30 Mrd USD 4. Quartal: -188,48 Mrd USD 15:10 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) beim Policy Summit der Federal Reserve Bank of Cleveland 15:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede (virtuell) beim Deutschen Bauerntag *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 70,0 zuvor: 70,4 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Juni (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 61,5 zuvor: 62,1 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -5,9% gg Vm 16:00 DE/Bundesaußenminister Maas, PK zur Berliner Libyen- Konferenz 16:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Pressestatements mit US-Außenminister Blinken vor dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) beim Russell Innovation Center for Entrepreneurs 18:00 RU/Fußball-EM, Schweden-Polen, St. Petersburg 18:00 ES/Fußball-EM, Slowakei-Spanien, Sevilla 21:00 DE/Fußball-EM, Deutschland-Ungarn, München 21:00 HU/Fußball-EM, Portugal-Frankreich, Budapest - DE/Bundestag, Geldpolitischer Dialog im Haushalts- ausschuss; Teilnahme (virtuell) von Bundesbank- Präsident Weidmann, Berlin - DE/Beginn der Tarifverhandlungen für die öffentlichen Banken in Deutschland, Berlin - US/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Delegationsreise in die USA (bis 25.6.), Washington - DE/Cherry AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

