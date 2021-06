Die Insolvenzen in Deutschland waren im ersten Halbjahr rückläufig gegenüber dem Vorjahr. Bei Verbrauchern sind die Lage umgekehrt aus. In beiden Fällen werden die Zahlen verzerrt durch staatliche Eingriffe, die Sondereffekte verursachten. In der folgenden Grafik sehen wir, wie die Gesamtzahl der Insolvenzen zwar ansteigt - aber nur wegen dem großen Brocken in der Mitte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...