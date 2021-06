Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Varta. Der MDax-Konzern hat nun also doch den Sportwagenbauer Porsche als Kunden für Hochleistungsbatterien gewonnen. Der Batteriekonzern beliefert die VW-Tochter künftig mit der so genannten V4Drive-Batterie, wie ein Sprecher von Varta bestätigte. Porsche hat die Spekulation weder bestätigt noch dementiert. Bei den Verkäufen steht BYD im Fokus. Eigentlich hatte sich die BYD-Aktie eindrucksvoll zurückgemeldet. In den letzten zwei Wochen legte das Papier wieder deutlich zu. Die Kombination aus dem IPO der Chip-Sparte, sowie Gerüchte, dass BYD als Batterietechnologielieferant für das Apple-Car in Frage kommen könnte, gab der Aktie deutlichen Rückenwind. Heute steht sie aber erneut unter Druck.