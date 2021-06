SAN JOSE, Kalifornien, USA (ots) - Partnerschaft ermöglicht Einblicke in intelligente Vertriebsprognosen und historische Kundenbeziehungen zur Optimierung der UmsatzpipelineXactly (https://www.xactlycorp.com/de), der führende Anbieter von Intelligent-Revenue-Lösungen, gab heute seine neue Integration mit dem führenden Customer-Success-Unternehmen Gainsight (https://www.gainsight.com/) bekannt. In Kombination mit Xactly Forecasting (https://www.xactlycorp.com/products/intelligent-sales-forecasting)- einer einzigartigen Lösung, die durch die Automatisierung des Verkaufsprognoseprozesses eine beispiellose Genauigkeit bietet - ermöglicht diese Integration nicht nur einen ganzheitlichen Überblick über den Status aktueller Konten, sondern auch ein granulares Bild von mehrstufigen Verkaufsprognosen bis hin zum Zustand eines einzelnen Geschäfts. Jetzt, mit einem besseren Einblick in die Stimmung der Kunden während ihrer gesamten Customer Journey, können sowohl Xactly - als auch Gainsight-Kunden alle Phasen des Verkaufszyklus optimieren und so belastbarere, profitablere und berechenbarere Umsatzmotoren schaffen.Die Umsatzverantwortlichen von heute stehen unter dem immensen Druck, die Unternehmensleistung zu steigern, während sie gleichzeitig versuchen, sich in einer volatilen Wirtschaft zurechtzufinden. Tatsächlich glauben 93 % der Unternehmen, dass ihre bestehenden Umsatzmodelle nicht mit den sich ständig ändernden Marktbedingungen Schritt halten können (https://www.accenture.com/us-en/insights/strategy/coronavirus-intelligent-enterprise-resiliency), und die Hälfte der heutigen Vertriebsleiter gibt an, dass es heute schwieriger denn je (https://www.xactlycorp.com/resources/guides/state-global-enterprise-sales-performance-2021) ist, Buchungen zu prognostizieren. Um diese Bedenken zu zerstreuen und Kunden dabei zu unterstützen, ihre Umsatzströme zukunftssicher zu machen, hat Xactly Mitte 2020 seine Forecasting-Lösung auf den Markt gebracht, die fortschrittliche künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt, um den historisch unzuverlässigen Prozess der Umsatzprognose zu automatisieren und zu systematisieren und so die Genauigkeit der Prognosezahlen zu erhöhen.Die Plattform von Gainsight unterstützt Kundenerfolgs-, Post-Sales- und Produktteams, indem sie einen Überblick über den Zustand bestehender Konten gibt, um einen kontinuierlichen Wert zu liefern und die Net-Dollar-Retention (NDR) zu erhöhen. Durch die Zusammenführung von Daten aus zwei zentralen Umsatzströmen - neue Geschäftskontakte und bestehende Kundenbeziehungen - in einer Lösung bietet diese Integration einen beispiellosen Überblick über die Kundenerfahrung über den gesamten Verkaufstrichter hinweg."Xactly ist ständig innovativ und hinterfragt den Status quo, um unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Die Zukunft liegt in der intelligenten Umsatzsteuerung, und wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mit führenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden zu helfen, ihre Geschäftsabläufe zu verbessern und in einem wettbewerbsintensiven Markt an der Spitze zu bleiben", sagt Chris Cabrera, Gründer und CEO von Xactly. "Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die nur in die Zukunft blicken, verbindet die neue Integration von Xactly mit Gainsight historische Kundeneinblicke mit erhöhter Prognosegenauigkeit und gibt Umsatzverantwortlichen das Vertrauen, ihre Zahlen zu nennen, anstatt sich auf ihr Bauchgefühl zu verlassen.""Bei Gainsight konzentrieren wir uns darauf, unseren Kunden eine höhere Genauigkeit und Agilität zu bieten. Durch die Partnerschaft mit Xactly eröffnen wir einen neuen Weg, um auf die Daten dieser beiden entscheidenden Umsatzströme zuzugreifen und sie zu untersuchen", sagt Nick Mehta, CEO von Gainsight. "Die heutigen geschäftlichen Herausforderungen erfordern, dass Umsatzverantwortliche in Unternehmen den Zustand sowohl neuer als auch bestehender Kundenbeziehungen gründlich verstehen, und mit Xactly schaffen wir die Fähigkeiten, die auf genauen, zuverlässigen Daten basieren, um dies zu ermöglichen."Anfang des Jahres hat Xactly auch seine End-to-End-Plattform (https://www.xactlycorp.com/company/press-room/xactly-acquires-topopps-revolutionize-revenue-intelligence) für Revenue Operations (RevOps) veröffentlicht, die Unternehmen dabei unterstützt, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und gleichzeitig lange bestehende Silos zwischen Marketing, Vertrieb und Customer Success aufzubrechen. Damit wurde ein neuer Standard für datengesteuertes Revenue Pipeline Management gesetzt, und Xactly treibt dieses Ziel durch die Gainsight-Integration weiter voran, indem es eine Lösung sowohl für Vertriebs- als auch für Account-Management-Teams schafft und es Unternehmen ermöglicht, gemeinsame Strategien und Erfolgsmetriken zu entwickeln. Die seit 16 Jahren von Xactly entwickelte Daten-Engine wird durch Erkenntnisse aus Salesforce, Oracle und nun auch Gainsight unterstützt.Um mehr über Xactly, seine Produkte und Angebote zu erfahren oder wenn Sie sich dem wachsenden Team des Unternehmens anschließen möchten, besuchen Sie bitte xactlycorp.com/de.Über XactlyXactly befähigt wachsende Unternehmen, ihre Umsatzgenerierung effektiv zu verwalten. Die Intelligent Revenue Plattform von Xactly führt Unternehmen durch den gesamten Lebenszyklus der Umsatzgenerierung, indem sie sich auf Planung, Territorium und Quote, Incentives sowie Pipeline-Management und -Prognosen konzentriert - von der anfänglichen Strategieentwicklung bis hin zur Ausführung und Priorisierung aller Aspekte der Umsatzoptimierung. Die skalierbare, Cloud-basierte Plattform von Xactly nutzt die Kraft der KI und kombiniert großartige Software mit dem branchenweit umfassendsten Datensatz aus 16 Jahren, um Kunden die zuverlässigen Einblicke zu geben, die sie benötigen, um ihre Vertriebsleistung zu verbessern und ihren Umsatz zu steigern. Xactlys proprietäre 16-Jahres-Daten-Engine wird von Erkenntnissen aus Salesforce, Oracle und Gainsight gespeist und wird ständig erweitert. Über GainsightDie innovative Technologie von Gainsight hilft Unternehmen, die Abwanderung von Kunden zu verhindern, indem sie gefährdete Kunden identifiziert, systematische Prozesse zur Entschärfung von Problemen einrichtet und die Bemühungen zur Kundenbindung effizient steigert. Die Customer Cloud des Unternehmens bietet eine leistungsstarke Reihe von Lösungen, die sich auf Kundenerfolg, Produkterfahrung, Umsatzoptimierung und Kundendaten konzentrieren und es Unternehmen ermöglichen, den Kunden in den Mittelpunkt ihres Handelns zu stellen. Erfahren Sie unter www.gainsight.com, wie führende Unternehmen wie GE Digital, SAP Concur und Box Gainsight nutzen.