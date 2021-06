DJ PTA-News: Nexus AG: NEXUS erwirbt Lösungsspezialisten für die digitale Pathologie

Donaueschingen (pta042/22.06.2021/16:03) - Mit dem Erwerb der dc-systeme GmbH, Heiligenhaus, investiert NEXUS in einen führenden Lösungsspezialisten für die "Digitale Pathologie". Neben dem Softwareangebot hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Lösungskomponenten spezialisiert, die den Digitalisierungsprozess in der Pathologie beschleunigen.

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass sich das Gewicht der Pathologie in der Medizin weiter verstärkt. Pathologen haben eine entscheidende Rolle, insbesondere in der Tumordiagnostik und den damit verbundenen zunehmenden prognostischen und prädiktiven Aussagen erhalten: Sie nehmen gleichzeitig eine immer wichtigere Rolle in der Qualitätssicherung in der Medizin ein. Die damit verbundene erhebliche Aufgabenausweitung stellt alle Beteiligten vor enorme Herausforderungen.

Der Digitalisierung der Pathologie- und Zytologieprozesse kommt daher eine immer wichtigere Rolle zu. Sie erleichtert und beschleunigt den fachlichen Austausch erheblich und ermöglicht eine effiziente Arbeitsteilung. Vor allem aber wird die Nutzung von KI und moderner Bildverarbeitung eine Erweiterung der analytisch-mikroskopischen Diagnostik ermöglichen.

NEXUS ist mit den Softwarelösungen NEXUS/Pathologie und NEXUS/Zytologie heute Marktführer in Deutschland und Österreich. Über 200 pathologische- und zytologische Institute vertrauen auf die Lösung der NEXUS. Durch Erwerb der dc-systeme können die Aktivitäten in diesem Bereich weiter gebündelt werden und noch intensiver auf das hoch attraktive Marktsegment der "Digitalen Pathologie und Zytologie" fokussiert werden.

"Die 45 Mitarbeiter der "dc systeme" sind hochqualifiziert und bringen sehr interessante Produkte in die Zusammenarbeit mit ein. Wir sind zuversichtlich, unseren Vorsprung in der Digitalisierung dieses Bereiches durch diesen Zusammenschluss deutlich zu erweitern und unseren Kunden großartige Lösungen aus einer Hand anbieten zu können" kommentiert Klaus Fritsch, Bereichsleiter Labor, die Entwicklung.

