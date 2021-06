Deutschland (ots) - Mit der Fake-Creme "Hydro Hype" wollte der YouTuber Marvin Wildhage Influencer pranken. Er wollte wissen, ob diese für Geld ihren Followern wirklich jedes Produkt empfehlen. Obwohl er fragwürdige Inhaltsstoffe wie "Pipikaka Seed Oil, Asbest und Uran" angab, schienen einige Influencer das Produkt nicht wirklich zu hinterfragen, sondern machten einfach Werbung dafür. Selbst Vorher-Nachher Fotos wurden veröffentlicht, dabei handelte es sich bei der Fake-Creme Hydro Hype eigentlich nur um Gleitgel. Einen wirklichen Effekt konnte man hier also nicht erwarten.Mehr als 10 Millionen Aufrufe hat Marvin mit seinen Hydro Hype Videos bei YouTube bereits erzielt. Und auch durch die Joyn Sendung "Achtung Aaron!" erlangte die Fake Creme "Hydro Hype" extrem hohe Reichweite.Doch trotz einem Jahr mühevoller Vorbereitung und Arbeit meldete Marvin die Marke "Hydro Hype" nie an - ein Indiz, dass er nie vorhatte, die Creme wirklich auf den Markt zu bringen. Dennoch wurde das Interesse geweckt und immer mehr Menschen fragten sich, ob die Creme nicht doch erhältlich ist. So kam es dazu, dass die Marke auf einmal von jemand anderem angemeldet wurde. Dies entging Marvin dann doch nicht und er fragte sich, wer wohl dahinter stecken würde und vor allem, welche Absicht verfolgt wurde.Hinter der Markenameldung steckt der Online-Shop baaboo. Tatsächlich hat der Shop unter der Marke "Hydro Hype" nun eine echte Hyaluron Creme herausgebracht (https://baaboo.com/products/hydrohype-creme/). Hierbei wird jedoch ganz klar deklariert, dass baaboo keine Gewinnabsichten verfolgt, sondern den gesamten Gewinn transparent an die deutsche Stiftung für Kinderdermatologie spenden wird. Die Markenanmeldung wird demnach für einen guten Zweck verwendet, welcher durch den Hype rund um die Fake-Creme von Marvin sicherlich profitieren kann.Pressekontakt:baaboo Europe OÜTornimäe 510145 TallinnEstlandpresse@baaboo.comOriginal-Content von: baaboo Europe OÜ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156725/4949358