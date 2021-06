Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel wie bereits in der Früh uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 0,04 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 20 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future verlor 0,10 Prozent auf 171,94 Punkte.Konjunkturdaten ...

