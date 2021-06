(shareribs.com) London 22.06.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag leicht nach unten, belastet von Berichten über eine mögliche Ausweitung der Rohölförderung durch die OPEC+ Staaten. Für Brent- und WTI-Rohöl geht es am Dienstag leicht nach unten, belastet von den Berichten über eine mögliche Ausweitung der Fördermengen durch die OPEC+ Staaten. Die Nachfrage nach Rohöl ist in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...