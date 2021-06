(shareribs.com) Frankfurt / New York 22.06.2021 - Technologiewerte zeigen sich am Dienstag überwiegend fester. Der TecDAX zieht an, auch für die NASDAQ geht es nach oben. Im deutschen Handel klettern Nordex und SLM Solutions. Der DAX notiert kurz vor dem Handelsschluss 0,2 Prozent fester bei 15.636 Zählern. Papiere von Covestro, Merck und Vonovia legen zu, für Bayer, Volkswagen und Deutsche Bank geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...