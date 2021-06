SAN ANTONIO, June 22, 2021 (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von Multicloud-Technologielösungen hat heute die Ergänzung des Rackspace Technology Portfolios um erweiterte Leistungen im Bereich Cloud Native Development (CND) Professional Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg angekündigt, mit denen es Kunden hilft, moderne Anwendungen zu entwickeln.



Die erweiterten CND-Leistungen für den gesamten Lebenszyklus unterstützen Kunden dabei, moderne Anwendungen zu entwickeln, die die Vorteile von Cloud-nativen Technologien und Microservices-Architekturen nutzen. Rackspace Technology arbeitet von der Konzeption über das Benutzererlebnis-Design und die Entwicklung bis hin zur Implementierung eng mit seinen Kunden zusammen, um deren Altanwendungen zu modernisieren und neue fortschrittliche Anwendungen zu entwickeln, mit denen sie die Vorteile der Cloud in puncto Agilität, Zuverlässigkeit und Kosteneinsparungen optimal nutzen.

Dazu bietet Rackspace Technology unübertroffene CND-Leistungen, die auf wiederverwendbaren Mustern und definierten Best Practices aus zwei Jahrzehnten Erfahrung in verschiedenen Branchen - vom Gesundheitswesen über Life Science bis hin zu Transport und Logistik - basieren und die Einführung einer Cloud-nativen Umgebung vorantreiben. Darüber hinaus beschleunigt Rackspace Technology für seine Kunden die Einführung moderner Anwendungen. Dabei kommt das Spezialwissen des Unternehmens in den Bereichen Migration von .NET zu .NET Core und Cloud-native SaaS-Plattformen sowie ein bewährtes Framework für die Zerlegung monolithischer Architekturen in Microservices zum Einsatz.

"Mit unserem technischen Know-how bei Cloud-nativen Technologien, Cloud-Plattformen, modernen Architekturen, Tools und Programmiersprachen können wir unseren Kunden effizient die besten Ergebnisse liefern", so Amir Kashani, VP, Cloud Native Development & IoT Solutions bei Rackspace Technology. "Wir bieten die ideale Kombination aus strategischer Beratung und technischer Exzellenz. Damit erzielen wir hervorragende Geschäftsergebnisse helfen unseren Kunden, innovativ zu sein."

Rackspace Technology unterstützt seine Kunden auf innovative Weise bei ihrem Weg zu einer Cloud-nativen Umgebung, indem es Services bereitstellt, die von der Evaluierung und Beratung über die Bereitstellung von Lösungen bis hin zu umfangreichen Modernisierungsprojekten reichen. Der Vorteil für die Kunden besteht darin, dass sie aus einem umfassenden Serviceportfolio die Services wählen können, die ihren aktuellen Modernisierungszielen entsprechen, sodass sie ihre Modernisierungsstrategie souverän planen können.

Um mehr über Rackspace Technology CND zu erfahren, klicken Sie hier .

Anwendungsbeispiel eines Kunden

Die branchenführende Software von Innovyze unterstützt Tausende von Wasserversorgungsunternehmen weltweit. Innovyze war traditionell ein Unternehmen für Desktopprodukte mit On-Premises-Software. Jetzt wollte das Unternehmen auch die betrieblichen Echtzeit-Anforderungen von Versorgungsunternehmen besser erfüllen und dazu die Funktionen seiner Angebote durch eine cloudbasierte Plattform erweitern. Sie suchten daher nach einem kompetenten Partner, der eng mit ihren Teams zusammenarbeitet und sie dabei unterstützt, straffe Zeitpläne einzuhalten. Das Unternehmen wandte sich an das Cloud Native Development Team von Rackspace Technology, um Unterstützung bei der Bereitstellung seiner neuen SaaS-Lösung, Info360.com, zu erhalten.

"Die Zusammenarbeit mit Rackspace Technology hat es unserem Team ermöglicht, unsere Ziele bei diesem riesigen Projekt innerhalb einer sehr engen Zeitplanung zu erreichen. Unsere Versorgungskunden unterscheiden sich sehr stark in Größe und Infrastruktur, und Rackspace Technology hat uns geholfen, eine hochentwickelte Plattform bereitzustellen, auf der wir neue Kunden reibungslos aufnehmen und die Eintrittsbarrieren für neue Gemeinden und Städte senken können", so Rick Gruenhagen, CTO von Innovyze. "Unsere Kunden können Echtzeitdaten verwenden, um die Genauigkeit ihrer Modelle zu verbessern, was einen großen Fortschritt für die Wasserwirtschaft darstellt. Der cloudbasierte Ansatz reduziert den betrieblichen Aufwand der Kunden und gibt Innovyze die Freiheit, weitere Innovationen zu entwickeln und seine Vorreiterstellung in der Branche auszubauen."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.