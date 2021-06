Dublin (ots/PRNewswire) - bloXmove macht dezentralisierte Mobilität möglich. In der heutigen fragmentierten und komplexen Mobilitätsbranche stehen sowohl Verbraucher als auch Anbieter vor täglichen Herausforderungen. Sei es das Jonglieren mit mehreren Apps auf der Verbraucherseite oder die Verwaltung von Zielgruppen auf der Anbieterseite. Unsere Vision bei bloXmove ist es, Reisen sowohl anbieter- als auch kundenfreundlicher zu gestalten, indem wir eine Allianz bilden, in der Mobilitätsanbieter zusammenarbeiten. Das Unternehmen will es den Betreibern ermöglichen, ihren Nutzern mit nur einem Ticket eine nahtlose Reise auch mit verschiedenen Mobilitätsmitteln anzubieten.bloXmoves Mobility Blockchain Plattform bietet die technische Lösung für den Aufbau eines solchen zugrunde liegenden Netzwerks. Unsere hochspezialisierte Distributed-Ledger-Technologie in Kombination mit dezentralen Identitäten (DID) bietet Mobilitätsdienstleistern eine vollautomatisierte, integrierte Infrastruktur für alle Transaktionen: von der Identifizierung der Kunden über den Vertragsabschluss bis hin zur Abrechnung der Buchungen mit den verschiedenen Partnern. Und das alles sicher, transparent und in Echtzeit.Die technische Lösung - basierend auf Ethereum, Corda und digitalen Identitäten - ist einzigartig und wurde in einer Testumgebung zusammen mit der Daimler Mobility AG und einem starken Kollektiv von hochspezialisierten Experten wie 51nodes, Spherity, Riddle&Code entwickelt.Die Vorteile der dezentralen bloXmove-Lösung liegen auf der Hand: Gemeinsam können sowohl kleine als auch große Anbieter in einem Ökosystem mit den Asset-Gruppen der jeweils anderen "urbane Mobilität" für ihre Kunden anbieten. Keiner wird aggregiert, keiner verliert seine Kundenschnittstelle. Noch besser: Durch die Automatisierung, Standardisierung und Integration, die die Mobility Blockchain Platform im Hintergrund ermöglicht, kann sich jeder Anbieter mehr auf seine wertvollen Kundenbeziehungen konzentrieren.Kollaboration auf dezentrale Weise - das ist die Zukunft der Mobilität.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1537902/bloXmove_blockchain_platform.mp4Pressekontakt:Lisa Albrechtlisa.albrecht@bloxmove.com+353 15266700Original-Content von: bloXmove, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156731/4949427