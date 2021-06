Die deutschen Aktien bewegten sich heute in engen Spannen mit freundlicher Schlusstendenz. Die Aktie von Varta erhielt durch gute Firmennachrichten Rückenwind, ebenso Nordex. Dagegen rutschte die Meme-Aktie Windeln.de ohne größere Nachrichten eine Kursetage tiefer. Unterkante Kellerdecke hieß es sogar für die Aktie von Adler Modemärkte.Der DAX machte heute trotz freundlicher Schlusstendenz keine großen Sprünge. Bei Handelsschluss stand er 33 Zähler höher bei 15.636 Punkten. In New York legt der DJIA aktuell 12 Zähler auf ...

