21. Juni 2021. Rainforest Resources Inc. freut sich bekannt zu geben, dass am 23. Juni 2021 im Rahmen einer kleinen Feier die Grundsteinlegung für die Abfüllanlage "Aqua Luna" stattfindet. Insgesamt werden hier 5,6 Millionen Dollar investiert und die Anlage wird mit modernster Technik ausgestattet sein. Die Abfüllanlage wird den Zielen der nachhaltigen Entwicklung für dieses besondere Gebiet in Ecuador entsprechen. Die Mineralwasserabfüllanlage "Aqua Luna" befindet sich in der Provinz Tungurahua, Kanton Ambato, Industriezone Santa Rosa. Die Anlage wird über eine Fläche von 4.800 Quadratmeter für die Installation der automatisierten Abfüllanlagen und den Manöverbereich für den Abfüllprozess verfügen.

Die Anlage dient der Abfüllung von Mineralwasser aus der vom Unternehmen konzessionierten Quelle, die es als Agua Luna bezeichnet. Das Quellwasser entspricht den höheren Qualitätsstandard für Trinkwasser, da es mit natürlichen Mineralien aus dem Vulkan Chimborazo - dem gemessen an der Entfernung zum Erdmittelpunkt höchsten Vulkan der Welt - angereichert ist. Rainforest ist berechtigt, 1,2 Liter Quellwasser pro Sekunde für einen Zeitraum von zehn Jahren zu nutzen; dieser Zeitraum kann auf 25 Jahre verlängert werden.

Die Bauzeit beträgt rund 5 Monate und die Anlage soll Ende November 2021 voll betriebsbereit sein.

Im Rahmen der sozialen und ökologischen Verantwortung wird das Unternehmen in der Betriebsphase Frauen aus der Branche einstellen, da das Projekt nicht nur die Entwicklung der Region fördern, sondern auch als Vorbild für andere Branchen in Bezug auf Geschlechterdiversität dienen soll.

Das Unternehmen wird im Rahmen seiner sozialen Verantwortung fünf der nachhaltigen Entwicklungszielsetzungen der Vereinten Nationen entsprechen, und zwar:

1 Beendigung der Armut: Das Unternehmen wird in seinem Betrieb Bewohner der benachteiligten Gemeinde innerhalb des Einflussbereichs einstellen.

5 Gleichstellung der Geschlechter: Die Belegschaft des Unternehmens wird zu 60 % aus Frauen aus der Gemeinde im Einflussbereich des Projekts bestehen.

8 Menschenwürdige Arbeit und wirtschaftliches Wachstum: Das Unternehmen wird alle in Ecuador geltenden Arbeitsvorschriften für menschenwürdige Arbeit einhalten und eine neue Industrie im Sektor Ambato etablieren und somit starke Impulse zur wirtschaftlichen Entwicklung dieser Region zu geben.

10 Abbau von Ungleichheiten: Die indigenen Gemeinschaften werden die treibende Kraft hinter der Entwicklung dieses Projekts sein, das sie durch Beschäftigungsmöglichkeiten sowie die Einrichtung eines Trusts mit Startkapital unterstützen wird. Dadurch sollen diese benachteiligten Gemeinschaften Zugang zu produktiven Unternehmen erhalten mit dem Ziel, ihren Lebensstandard zu verbessern.

13 Klimaschutz: Der Trust, der eingerichtet wird, soll auch Unterstützung für das Naturschutzgebiet Chimborazo leisten, sodass die Zerstörung des Paramo, eines wichtigen Wasserspeichers, der derzeit aufgrund der zunehmenden Viehzucht stark gefährdet ist, gemindert werden kann. Das Unternehmen wird sich während des Betriebs der Anlage vorrangig für den Schutz der Wasserquelle Luna und ihres Neubildungsbereichs einsetzen.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Meinungen des Managements basieren. Wörter wie "erwartet", "rechnet mit", "plant", "glaubt", "geplant", "schätzt" und Variationen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke dienen der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Vorhersagen von Umsätzen, Einnahmen, Segmentleistungen, Cashflow, Vertragsvergaben und Stabilität. Die Tätigung von zukunftsgerichteten Aussagen erfolgt gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit bestimmten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, die außerhalb des Einflussbereiches des Managements liegen, wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Vorhersagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Mitteilung oder im Fallen von Dokumenten, auf die hierin Bezug genommen wird, zum Datum des jeweiligen Dokuments. Alle anschließenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen durch das Unternehmen oder eine im Namen des Unternehmens handelnden Person, sind ausdrücklich durch die vorsorglichen Hinweise in diesem Absatz eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Änderungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen, um Ereignissen, Bedingungen oder Änderungen der Erwartungen, die nach dem Datum dieser Mitteilung eingetreten sind, Rechnung zu tragen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: info@rainforestresourcesinc.com

