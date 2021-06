BRÜSSEL/ MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Gegen Google, die Suchmaschinen-Tochtergesellschaft von Alphabet Inc., hat nun auch die EU ein Verfahren eingeleitet, um die Situation im Markt für Online-Werbung in Europa zu durchleuchten. Neben dem Bundeskartellamt ermittelt die Europäische Union (EU) in einem weiteren...

Den vollständigen Artikel lesen ...