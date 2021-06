Sich auf den Erfolgen der Pandemie auszuruhen, kommt für die beiden BioNTech-Gründer Ugur und Özlem Sahin nicht infrage. Das Unternehmen forscht mit Hochdruck an Krebsmedikamenten und konnte in diesem Bereich bahnbrechende Fortschritte vermelden. Darüber hinaus macht sich das Unternehmen dafür bereit, ihren Impfstoff auf Virusvarianten anzupassen. Die Aktie von BioNTech steigt deutlich. Auch Moderna kann positive Nachrichten vermelden.Das Mainzer Unternehmen BioNTech (US09075V1026) hat bestätigt, in eine zweite Testphase mit dem Krebsimpfstoffkandidaten ...

