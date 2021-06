Zur Wiedereröffnung von Bars und Restaurants bietet TAILS die Möglichkeit, mühelos vorgemischte Cocktails zu servieren und wertvolle neue Einnahmequellen zu erschließen

Tausende von Bars und Restaurants werden möglicherweise bald zum ersten Mal Cocktails servieren, denn TAILS startet eine Kampagne, um zu beweisen, dass vorgemischte Cocktails eine unkomplizierte Lösung sind, um den Umsatz zu steigern genau dann, wenn das Gastgewerbe es am meisten braucht.

Die vorgemischte Premium-Cocktailmarke, die im November vom Familienunternehmen Bacardi übernommen wurde, stellt 10.000 Musterkits für neu eröffnete Gastronomiebetriebe in ganz Europa zur Verfügung. Damit soll gezeigt werden, wie man in jeder Art von Bar oder Restaurant einfach, schnell, beständig und skalierbar Qualitätscocktails servieren kann und gleichzeitig eine willkommene neue Einnahmequelle schafft.

Evert-Jan Bos, General Manager bei TAILS, sagte: "Während des Lockdowns haben die Leute ihre eigenen Cocktail-Shaker gekauft und sich Anleitungsvideos angesehen, damit sie zu Hause Cocktails kreieren können. Jetzt, wo die Gastronomie wieder öffnet, ist das Interesse an Cocktails explodiert und die Nachfrage übersteigt bei weitem die Anzahl der Lokale, die sie anbieten. Aufgrund dieser Marktlücke ist dies der perfekte Zeitpunkt für lokale Bars, zum ersten Mal Cocktails anzubieten und ihre ersten Cocktail-Menüs zu kreieren.

"Es gibt keinerlei Hindernisse", sagt Evert-Jan, "TAILS erschließt die Welt der Premium-Cocktails für Bars, die vielleicht denken, sie bräuchten eine spezielle Ausbildung, jede Menge Zutaten und hätten nicht die Zeit, um Cocktails zu machen. Tatsächlich zahlen sich die 15 Sekunden, die es braucht, um mit TAILS einen Premium-Cocktail zu kreieren, in Form von erhöhtem Gewinn mehr als aus."

Ein QR-Code auf der Rückseite jeder 1-Liter-Flasche von TAILS verlinkt zu einem Anleitungsvideo. Derselbe QR-Code befindet sich auf einer Speisekarte in jedem Probierpaket zusammen mit 20cl-Flaschen des gesamten TAILS-Sortiments an klassischen und modernen Cocktails, die alle mit dem Bacardi-Portfolio an Premium-Marken hergestellt werden. Dazu gehören der Classic und der Beeren-Mojito, beide mit BACARDl-Rum hergestellt, die Martini-Cocktails Passionsfrucht und Espresso, beide mit 42BELOW-Wodka hergestellt, und der Garden Spritz mit BOMBAY-Gin und ST-GERMAIN-Holunderblütenlikör.

Seit der Gründung vor 10 Jahren in London hat TAILS die Herstellung und Abfüllung von außergewöhnlich schmeckenden Cocktails in Flaschen oder vom Fass perfektioniert, um sie den Menschen zugänglicher zu machen, egal ob sie in einer kleinen, lokalen Bar oder auf einem großen Musikfestival sind.

Seit der Übernahme durch Bacardi ist TAILS nun auf jedem Markt in Westeuropa vertreten, weitere internationale Märkte werden folgen.

Bacardi hilft seinen Handelspartnern, ihre Umsätze zu maximieren, und unterstützt sie weiterhin mit der laufenden Initiative RaiseYourSpirits dabei, wieder auf die Beine zu kommen.

Über TAILS

TAILS stellt fachmännisch dosierte Cocktails her, um in der gesamten Gastgewerbe- und Veranstaltungsbranche gleichbleibende Qualität und Schnelligkeit des Service zu gewährleisten. Die Mission von TAILS, das 2010 gegründet wurde, besteht darin, Premium-Cocktails leichter zugänglich zu machen und perfekt servierte Cocktails in großem Maßstab zu liefern. Unter Verwendung der feinsten Zutaten, einschließlich natürlicher Aromen, Säfte und Aufgüsse, bietet TAILS eine breite Palette moderner und klassischer Cocktails sowohl in 1-Liter-Mehrwegflaschen als auch vom Fass an. Dazu gehören der Classic und der Beeren-Mojito, beide mit BACARDl-Rum hergestellt, die Martini-Cocktails Passionsfrucht und Espresso, beide mit 42BELOW-Wodka hergestellt, und der Garden Spritz mit BOMBAY-Gin und ST-GERMAIN-Holunderblütenlikör. TAILS-Cocktails sind in ausgewählten Bars in 11 Märkten Westeuropas erhältlich. Die Marke TAILS ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited, mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ (Rum), GREY GOOSE (Wodka), PATRÓN (Tequila), DEWAR'S (Blended Scotch Whisky), BOMBAY SAPPHIRE (Gin), MARTINI (Wermut und Schaumweine), CAZADORES (100% blauer Agaven-Tequila) sowie weitere marktführende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S (Scotch Whisky), ST-GERMAIN (Holunderblüten-Likör), 42BELOW (Wodka) und ERISTOFF (Wodka). Das vor mehr als 159 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder Instagram

