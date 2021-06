NetApp (NASDAQ: NTAP), ein globales, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute die Übernahme von Data Mechanics bekannt gegeben. Data Mechanics ist ein Anbieter von gemanagten Plattformen für Big-Data-Verarbeitung und Cloud-Analytik mit Sitz in Paris, Frankreich. Data Mechanics unterstützt Unternehmen bei der Nutzung von Apache Spark, einer Unified Analytics Engine auf Open-Source-Basis für umfangreiche Datenverarbeitung und maschinelles Lernen in Kubernetes. Finanzielle Details hierzu wurden jedoch nicht bekannt gegeben.

Vor dem Hintergrund des explodierenden Wachstums von lokalen und cloudbasierten Unternehmensdaten und -anwendungen ist der Einsatz von Analytik und maschinellem Lernen zur Identifizierung von operativen Effizienzgewinnen, Kostensenkungen und zur Automatisierung manueller Prozesse, sodass sich Ingenieure auf strategischere Aufgaben konzentrieren können, für alle Unternehmen von höchster Priorität und ein strategischer Imperativ.

"Mehr denn je verfolgen unsere Kunden jetzt Cloud-First- und Cloud-Native-Strategien, die es ihnen ermöglichen, angesichts des beispiellosen Datenzuwachses agiler und anpassungsfähiger zu sein", sagt Anthony Lye, Senior Vice President und General Manager der Public Cloud Services Business Unit von NetApp. "Die Ergänzung unserer bestehenden Lösungen um Data Mechanics wird es für Unternehmen aller Branchen einfacher und kostengünstiger machen, Apache Spark und Kubernetes in vollem Umfang zu nutzen, um ihre Daten- und Cloud-Initiativen voranzutreiben."

Die Übernahme von Data Mechanics erfolgt weniger als ein Jahr nach der Übernahme von NetApp Spot (jetzt Spot by NetApp), einem führenden CloudOps-Anbieter, der Workloads in Public-Cloud-Umgebungen automatisiert und optimiert. Das Team und die geistigen Eigentumsrechte von Data Mechanics werden in das Team und das Portfolio von Spot by NetApp integriert. Dadurch wird die Entwicklung der kürzlich von NetApp angekündigten Lösung Spot Wave vorangetrieben, die Spark-Workloads, die in öffentlichen Clouds laufen, vereinfacht, optimiert und automatisiert.

"Obwohl die Verlagerung von Analytics- und Anwendungs-Workloads in die Cloud erhebliche Vorteile mit sich bringt, kann das Management von Analysetechnologien und der Cloud-Infrastruktur ressourcen- und zeitintensiv sein und die Produktivität der Mitarbeiter und den Return on Investment beeinträchtigen", sagt Amiram Shachar, Vice President und General Manager von Spot by NetApp. "Wir freuen uns, Data Mechanics bei Spot by NetApp willkommen zu heißen, damit Unternehmen ihre Daten noch besser nutzen und noch mehr Nutzen aus ihren Investitionen in die Cloud-Infrastruktur ziehen können."

Über NetApp

NetApp ist ein weltweit tätiges, cloud-orientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Firmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation Spitzenleistungen ermöglicht. Das Unternehmen liefert Systeme, Software und Cloudservices, mit denen Firmen ihre Anwendungen vom Datenzentrum bis zur Cloud optimal nutzen können ganz gleich, ob sie etwas in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen cloudähnlichen Strukturen vor Ort erstellen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen gut funktionieren, unterstützt NetApp Firmen bei der Entwicklung ihrer eigenen Datenstrukturen sowie dabei, wenn sie die richtigen Daten, Services und Anwendungen für die richtigen Leute bereitstellen immer und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.netapp.com, oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

