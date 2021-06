Warren Buffett ist als Gegner von Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. bekannt. Dennoch tätigte sein Anlagevehikel Berkshire Hathaway jüngst ein ansehnliches Investment in die brasilianische Digitalbank Nubank. Das steckt dahinter.? Buffett als Bitcoin-Gegner bekannt? Berkshire Hathaway investiert 500 Millionen US-Dollar in Nubank? Nubank will Nutzern Bitcoin-Investments anbietenDie Ablehnung des bekannten Börsengurus Warren Buffett gegenüber Cyberdevisen ist allgemein bekannt. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...