Medieninformation

Schlatter steigert im ersten Halbjahr 2021 Auftragseingang und Nettoerlös deutlich und erwartet einen Gewinn

S c h l i e r e n, 23. Juni 2021. Das Marktumfeld im Segment Schweissen hat sich nach dem starken pandemiebedingten Rückgang erholt, was zu einer hohen Nachfrage nach Schlatter Produkten geführt hat. Das Segment Weben hinkt dieser Entwicklung etwas hinterher und wird im ersten Halbjahr einen Verlust ausweisen. Die Gruppe wird im ersten Halbjahr 2021 Auftragseingang sowie Nettoerlös gegenüber der Vorjahresperiode steigern und einen Gewinn erzielen.

Zudem wird Harald Reich, seit 2017 Geschäftsführer der Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG und Gruppenleitungsmitglied, die Schlatter Gruppe verlassen. Der Verwaltungsrat und die Gruppenleitung danken Harald Reich für sein grosses Engagement und wünschen ihm auf seinem weiteren beruflichen Weg viel Erfolg. Werner Schmidli, CEO der Schlatter Gruppe, wird die Geschäftsführung der Schlatter Deutschland GmbH & Co. KG ad interim per sofort übernehmen.

Agenda

17.08.2021 Publikation Halbjahresergebnis 2021 26.01.2022 Publikation erste Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahr 2021 29.03.2022 Publikation detailliertes Jahresergebnis 2021 mittels Medieninformation und Publikation des Geschäftsberichts auf der Website der Gesellschaft 03.05.2022 Ordentliche Generalversammlung

Schlatter Gruppe (www.schlattergroup.com)

Diese Medieninformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, die Finanzierungskosten, Verzögerungen bei der Integration von Akquisitionen, die Änderungen des Betriebsaufwands, die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeiter, nachteilige Änderungen anwendbaren Steuerrechts und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.