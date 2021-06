Das Kymeta u8 Terminal wird ausgewählt, um die Modernisierung der geschäftskritischen Kommunikation der US-Armee für gepanzerte Einheiten zu unterstützen

Kymeta (www.kymetacorp.com), das weltweite Mobilfunkunternehmen, gab heute bekannt, dass es ausgewählt wurde, am Pilotprogramm des Armored Brigade Combat Team (ABCT) der US-Armee für Satellitenkommunikation unterwegs (SOTM) teilzunehmen. Das Programm wird Kommunikationslösungen auf ausgewählten Fahrzeugen bewerten, um die Kommunikation von Kampfzonennetzen und Kommandoposten zu verbessern.

The Kymeta u8 is the comprehensive connectivity solution that is available today and enables trusted, secure communications on the go and on the pause with a host of innovative features. (Photo: Business Wire)