The following instruments on XETRA do have their first trading 23.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.06.2021Aktien1 NL0015000DX5 ATAI Life Sciences B.V.2 GB00BNXM7M46 Made.com Group PLC3 GB00BNG2HN26 Polar Capital Global Financial Trust PLC4 NO0011016040 Komplett ASA5 BMG670131058 Oakley Capital Investments Ltd.6 CA6501582077 New Zealand Energy Corp.7 CA6555PC2029 Norden Crown Metals Corp.Anleihen1 US89236TJK25 Toyota Motor Credit Corp.2 USU0551UAB99 Azul Investments LLP3 US573284AW62 Martin Marietta Materials Inc.4 US573284AX46 Martin Marietta Materials Inc.5 US573284AY29 Martin Marietta Materials Inc.6 US04621XAN84 Assurant Inc.7 DE000HLB24W9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB2375 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB2391 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB23X9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HLB23Y7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 US89236TJH95 Toyota Motor Credit Corp.