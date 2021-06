In Relation zu dem in der letzten Woche moderat um + 0,2 % gestiegenen MSCI World (Euro)-Index präsentierte sich das Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV noch etwas fester und legte in der zurückliegenden Woche um + 0,5 % zu. Seit Depotauflage am 29.02.2019 konnte damit per 20.06. auf Währungsbasis Euro nun eine Nettoperformance (excl. Dividendenzahlungen) von + 71,2 % verbucht werden, was einer gewaltigen Outperformance gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index um + 35,9 % entsprach.Wie auch schon in der Vorwoche setzte die Aktie des weltführenden ...

