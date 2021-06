Der amerikanische Dienstleister Korn/Ferry International Inc. (ISIN: US5006432000, NYSE: KFY) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 0,12 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Damit erhöht das Unternehmen die Dividende um 20 Prozent oder 2 Cents. Die Ausschüttung erfolgt am 30. Juli 2021 (Record date: 6. Juli 2021). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern eine Dividende von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...