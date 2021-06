Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat sich gestern gut geschlagen. Am Vormittag notierte er noch im Minus. Dann ging es für den DAX sukzessive nach oben. Am Ende lag er bei 15.636 Punkten. Das ist ein Plus von 0,2 Prozent. Marktidee: Carl Zeiss Meditec Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt. Gestern löste das Papier eine kurzfristige Konsolidierung auf und markierte ein neues Rekordhoch. Auf der Oberseite rückt damit das nächste Kursziel in den Fokus. Darüber deutet sich dann aus technischer Sicht allerdings eine Verschnaufpause an.