Der Online-Fahrradspezialist hat den Preis für die angebotenen Aktien auf 15 Euro je Papier festgelegt. Damit liegt das auf Fahrräder, Fahrradzubehör und -bekleidung spezialisierte Unternehmen am untere Ende der Preisspanne, die bei 15 bis 19 Euro gelegen hatte. Die Investoren sind zurückhaltend, gerade wenn der Großteil des Emissionserlöses an Altaktionäre geht. Im Fall von BIKE24 sind das zwei Drittel der 322 Mio. €. Selbst bei der reduzierten Marktkapitalisierung von 662 Mio. € bleiben wir nach dem Handelsstart am 25. Juni nur Zuschauer.

