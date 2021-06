Wer will das nicht, Gutes tun und gleichzeitig eine finanzielle Rendite erzielen. Impact Investing macht's möglich. Das Geld fließt dabei in konkrete Projekte, die eine nachhaltige Wirkung erzielen - also "impact" schaffen. Mit Hilfe kleiner Kredite können sich Menschen eine eigene Existenz aufbauen, vorrangig in Schwellen- und Entwicklungsländern. Vorreiter dieser "Microfinance"-Idee war der Bankier Muhammad Yunus. 2006 erhielt er für sein Bemühen, mit Mikrokrediten eine ökonomische und soziale Entwicklung von unten zu bewirken, den Friedensnobelpreis. Über die Wirkungsweise von "Microfinance", erfolgreiche Projekte und die Vorteile, die solche Nachhaltigkeitsfonds bieten, spricht Beate Hoffbauer mit Edda Schröder, Geschäftsführerin der Invest in Visions GmbH.