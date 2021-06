Die The Social Chain AG (ISIN: DE000 A1YC99 6) möchte aufsteigen: Hierfür evaluiert der Marketingdienstleister die Möglichkeiten eines Uplisting der derzeit im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notierten Aktien einschließlich der Prüfung einer Aktiennotierung in den USA. Es wird beabsichtigt, das öffentliche Angebot ausschließlich aus neuen Aktien, die von The Social Chain AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...