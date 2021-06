DJ Brenntag verstärkt sich mit Zukauf von JM Swank in USA

FRANKFURT (Dow Jones)--Brenntag stärkt mit einem strategischen Zukauf in den USA seine Marktposition im Geschäft mit der Lebensmittelindustrie. Wie der Chemiekaliendistributeur mitteilte, erwirbt er das US-Unternehmen Storm Chaser Holding Corporation (JM Swank) in North Liberty, Iowa, einen laut Mitteilung führenden Distributeur von Lebensmittelinhaltsstoffen. Damit verdoppele das Essener Unternehmen seine Größe in der Lebensmittelindustrie in der Region und werde mit einem Umsatz von rund 1 Milliarde Dollar zum führenden Distributeur für Lebensmittelinhaltsstoffe und Lebensmittelprozesschemikalien in Nordamerika. Verkäufer ist das US-Private-Equity-Unternehmen Platinum Equity.

Finanzielle Details der Transaktion wurden einer Unternehmenssprecherin zufolge nicht mitgeteilt. Sie verwies auf den Unternehmenswert von 304 Millionen US-Dollar von JM Swank in der Transaktion. Das Unternehmen erzielte den Angaben zufolge 2020 einen Umsatz von rund 500 Millionen Dollar.

"Diese Akquisition passt genau in unsere M&A-Strategie, da sie wichtige strategische Ziele erfüllt: den Erwerb von Unternehmen, die einen bedeutenden Beitrag zum operativen EBITDA leisten und das Wachstum unseres Geschäftsbereichs Brenntag Specialties beschleunigen", sagte Christian Kohlpaintner, Vorstandsvorsitzender der Brenntag SE.

Brenntag will die Transaktion im dritten Quartal abschließen. Sie unterliegt noch bestimmten Vertragsbedingungen und regulatorischen Genehmigungen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2021 02:08 ET (06:08 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.