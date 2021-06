Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch zunächst wenig bewegt in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte gegen 8.15 Uhr mit minus 0,11 Prozent. Im Fokus stehen am heutigen Handelstag unter anderem Einkaufsmanagerindizes. So werden kurz nach 9 Uhr die für Juni erhobenen Einkaufsmanagerindizes (PMI) der Verarbeitenden Gewerbe und des Dienstleistungssektors aus ...

