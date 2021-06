Berlin (ots) -- frog und Cambridge Consultants verstärken Capgemini Invent- Globales Team von 10.000 Strategy Consultants, Data Scientists sowie Expert*innen für Produkt- und Experience Design, Markenmanagement, Daten und TechnologieBerlin (ots) - Capgemini Invent (http://www.capgemini.com/de-de/invent) wird durch zwei weltbekannte Marken ergänzt: frog und Cambridge Consultants, die beide im Rahmen der Altran-Akquisition im vergangenen Jahr zur Capgemini-Gruppe kamen. Mit der Aufnahme von frog und Cambridge Consultants in die Markenfamilie positioniert sich Capgemini Invent als multidisziplinäres, globales Powerhouse für Innovation, Design und Transformation und starker Partner für Unternehmen.Entsprechend der Kundenanforderungen bietet Capgemini Invent neben der umfangreichen Branchenexpertise drei sogenannte Capability Units an: Customer First, Intelligent Industry und Enterprise Transformation, die jeweils durch die Strategie-, Transformations-, Technologie- und Datenexpertise ergänzt werden.frog bietet einen Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von über 35 Design- und Innovations-Studios. Ein Beispiel für die zukunftsgerichtete, menschzentrierte Arbeit von frog ist das preisgekrönte Projekt zur Definition und dem Design einer revolutionären Immunoassay-Plattform (https://www.frogdesign.com/work/revolutionizing-testing-at-the-point-of-need) für das Medizintechnikunternehmen MeMed. Eine automatische Diagnose von Immunreaktionen von Patienten ist darüber in weniger als 15 Minuten möglich. Für stc, einen Telekommunikations- und Technologiedienstleister, hat frog ein neues unternehmensweites System für eine Designsprache (https://www.frogdesign.com/work/empowering-customers-through-a-best-in-class-companion-experience-with-stc) entwickelt. Damit ließ sich beispielsweise der designkonforme Aufbau einer personalisierten digitalen Plattform realisieren, über die die Endkunden von stc mittels einer App ihre Telekommunikationsleistungen steuern könnenMit Cambridge Consultants wird die Innovationskompetenz von Capgemini Invent insbesondere mit Blick auf physische, digitale und biologische Produkte weiter ausgebaut. Zu den jüngsten Beispielen für die Arbeit von Cambridge Consultants gehört unter anderem die Weltneuheit einer drahtlosen Antenne (https://www.capgemini.com/news/cambridge-consultants-building-the-worlds-largest-commercial-airborne-antenna/), die für den Kunden Stratospheric Platforms Limited entwickelt wurde. Mit dieser kann kostengünstig superschnelle 5G-Konnektivität von einer Flotte emissionsfreier Flugzeuge aus bereitgestellt werden. Auch entwickelte Cambridge Consultants für den Diagnostikprodukthersteller Ellume COVID-19-Selbsttestkits der nächsten Generation (https://www.capgemini.com/news/ellume-and-cambridge-consultants-collaborate-on-core-technology-behind-ellumes-rapid-antigen-covid-19-test/)."Im Wandel zu einer klimaneutralen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Wirtschaft nimmt Capgemini Invent eine aktive Rolle ein. Wir unterstützen führende Unternehmen dabei, ihre digitalen Möglichkeiten voll auszuschöpfen und sich kontinuierlich neu zu erfinden, um dauerhafte Werte für sich und die Gesellschaft zu erzielen", kommentiert Steffen Elsässer, Managing Director von Capgemini Invent in Deutschland. "Diese Chancen gilt es aufzugreifen und zu nutzen. Unser interdisziplinär aufgestelltes Leistungsportfolio positioniert Capgemini Invent als Partner Nummer eins, um nachhaltiges Wachstum für und mit unseren Kunden zu gestalten."Über Capgemini InventCapgemini Invent ist die weltweite Beratungseinheit der Capgemini-Gruppe für digitale Innovation, Design und Transformation. Sie ermöglicht CxOs, die Zukunft ihrer Unternehmen zu planen und zu gestalten. Das Team vereint Strategie, Technologie, Data Science, Produkt- und Experience Design, Markenmanagement sowie Technologie, um neue digitale Lösungen, Produkte, Umgebungen als auch Geschäftsmodelle für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln. Capgemini Invent beschäftigt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehr als 36 Standorten sowie in 37 Kreativstudios weltweit.Capgemini Invent ist integraler Bestandteil von Capgemini, einem der weltweit führenden Partner für Unternehmen bei der Steuerung und Transformation ihres Geschäfts durch den Einsatz von Technologie. Die Gruppe ist jeden Tag durch ihren Purpose angetrieben, die Entfaltung des menschlichen Potenzials durch Technologie zu fördern - für eine integrative und nachhaltige Zukunft. Capgemini ist eine verantwortungsbewusste und diverse Organisation mit einem Team von 270.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in fast 50 Ländern. Eine über 50-jährige Unternehmensgeschichte und tiefgehendes Branchen-Know-how sind ausschlaggebend dafür, dass Kunden Capgemini das gesamte Spektrum ihrer Geschäftsanforderungen anvertrauen - von Strategie und Design bis hin zum Geschäftsbetrieb. Pressekontakt:Achim SchreiberTel. 069 9515-1281E-Mail: achim.schreiber@capgemini.comOriginal-Content von: Capgemini, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16952/4949562