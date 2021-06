Die Übernahme der Deutsche Wohnen durch Vonovia geht in die nächste Runde. Ab heute können Anleger des kleineren Konkurrenten ihre Aktien andienen. Vonovia bietet 52 Euro pro Deutsche-Wohnen-Aktie, wobei Vorstand und Aufsichtsrat von Deutsche Wohnen das Angebot unterstützen. Für Vonovia sollte sich die Übernahme langfristig auszahlen.Die Angebotsfrist beginnt heute und endet voraussichtlich am 21. Juli um 24:00 Uhr MESZ. In diesem Zeitraum können die Aktionäre der Deutsche Wohnen das Angebot annehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...