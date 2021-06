GameStop ist erfolgreich. Privatplatzierung bringt mehr als 1 Mrd. US-Dollar an frischem Kapital. Google wird erneut von der EU-Kommission geprüft. Potenzielle Wettbewerbsverstöße werden unter die Lupe genommen. Bike24 mit mäßigem Erfolg. Online-Fahrradshop platziert am unteren Ende.Asien nimmt die freundlichen Impulse der Wall Street von gestern Abend auf. Nahezu alle asiatischen Benchmarks notieren heute früh im Plus. Vor allem der Handel in Hongkong sticht positiv hervor. Auch die Futures notieren vor Eröffnung der europäischen ...

