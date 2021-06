Berlin (ots) - Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, hat erneut gefordert, den Klimaschutz und die Ernährungssicherung im Deutschen Grundgesetz zu verankern.Im Inforadio vom rbb sagte Rukwied am Mittwoch: "Es ist ja ein brandaktuelles Thema heute: (der) Weltklimarat (meldet), dass wenn die Temperatur weiter ansteigt, dass die Gefahr von weiterem Hunger da ist. Und dies gilt es beides zu bekämpfen - also die Erderwärmung UND die Ernährungssicherung sicherzustellen."Er und sein Verband würden dafür plädieren, das Grundgesetz zu ändern "damit der Klimaschutz und die Ernährungssicherung eine andere Gewichtigkeit bekommt. Das sind meines Erachtens die Kernherausforderungen der Zukunft, was uns Menschen anbelangt. Und das muss ins Grundgesetz rein, dass es eine Bedeutung bekommt; dass man dann auch die entsprechenden Maßnahmen auf den Weg bringen kann", so der Präsident des Deutschen Bauernverbands.Das Interview zum Nachhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202106/23/577082.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4949579